Аэропорт Краснодара вернулся к обычному режиму работы после ограничений из-за тумана

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Видимость в районе аэропорта Краснодара улучшилась. Авиаузел после ограничений из-за тумана перешел в штатный режим работы, сообщила в субботу пресс-служба аэропорта.

"По ситуации на 11:30. Видимость в районе аэропорта улучшилась до 500 м. Аэропорт принимает и выпускает суда в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

За время тумана пять рейсов, следующих в Краснодар, ушли на запасные аэродромы. Утром самолет компании "Азимут" из Омска приземлился в Ростове-на-Дону. Два рейса из Антальи "Уральских авиалиний" и Nordwind ушли в Сочи и Ростов-на-Дону. Экипажи двух рейсов Аэрофлот из Москвы приняли решение уйти на запасной в аэропорт Анапу.

По прогнозу синоптиков, 6 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 15-17 градусов.