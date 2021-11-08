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Телеканал "Дождь" обжалует в суде включение его в реестр СМИ-иноагентов

Телеканал включили в этот реестр 20 августа

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в понедельник подаст иск в суд в связи с решением Минюста РФ о внесении его в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

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"Телеканал "Дождь" сегодня подаст иск в связи с включением телеканала в реестр СМИ-иноагентов, оспаривающий это решение", - написал он в своем Telegram-канале.

Телеканал "Дождь" был включен в реестр иноагентов 20 августа.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

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