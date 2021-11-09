Более 75% жителей Свердловской области прошли перепись населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 75% жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, это около 3,35 млн человек, сообщил журналистам и.о. губернатора Алексей Шмыков во вторник.

"Сегодня мы уже переписали 3,35 млн человек, но еще 1 млн человек у нас не дописаны. <…> Мы сегодня [достигли уровня] где-то порядка 75%", - сказал Шмыков, отметив, что темпы переписи в крупных промышленных городах - Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове - отстают от сельских населенных пунктов.

Более 20% принявших участие в кампании на территории региона переписались на портале госуслуг, при этом на сервисе зарегистрировали более 3 млн жителей области.

Всего во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 85% россиян, это порядка 120 млн человек.

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения опубликуют до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.