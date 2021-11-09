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Всероссийская перепись населения

Более 75% жителей Свердловской области прошли перепись населения

Порядка 20% жителей приняли участие в переписи на портале госуслуг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 75% жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, это около 3,35 млн человек, сообщил журналистам и.о. губернатора Алексей Шмыков во вторник.

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"Сегодня мы уже переписали 3,35 млн человек, но еще 1 млн человек у нас не дописаны. <…> Мы сегодня [достигли уровня] где-то порядка 75%", - сказал Шмыков, отметив, что темпы переписи в крупных промышленных городах - Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове - отстают от сельских населенных пунктов.

Более 20% принявших участие в кампании на территории региона переписались на портале госуслуг, при этом на сервисе зарегистрировали более 3 млн жителей области.

Всего во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 85% россиян, это порядка 120 млн человек.

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения опубликуют до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Теги
РоссияСвердловская областьВсероссийская перепись населения
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