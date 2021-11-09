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Аккаунт губернатора Самарской области в Instagram восстановили после попытки взлома

Страничку Дмитрия Азарова в соцсети заблокировали утром 9 ноября

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Работу аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Instagram восстановили после сбоя, причиной которого стала попытка взлома. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Департамент информационной политики сообщает о восстановлении работы Instagram-аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Причиной временного сбоя в его работе стала попытка взлома azarov.life, в связи с чем система автоматически приостановила действие аккаунта. После обращения в службу поддержки его работа была восстановлена", - говорится в распространенном сообщении.

Аккаунт губернатора заблокировали утром 9 ноября, после чего направили обращение в службу поддержки соцсети.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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