Аккаунт губернатора Самарской области в Instagram восстановили после попытки взлома

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Работу аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Instagram восстановили после сбоя, причиной которого стала попытка взлома. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Департамент информационной политики сообщает о восстановлении работы Instagram-аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Причиной временного сбоя в его работе стала попытка взлома azarov.life, в связи с чем система автоматически приостановила действие аккаунта. После обращения в службу поддержки его работа была восстановлена", - говорится в распространенном сообщении.

Аккаунт губернатора заблокировали утром 9 ноября, после чего направили обращение в службу поддержки соцсети.