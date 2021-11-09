Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин привился от коронавируса

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, переболевший коронавирусом год назад, привился от COVID-19.

"Во-первых, привился. Во-вторых, российской вакциной. И всем советую", - отметил Махонин во время прямого эфира.

Дмитрий Махонин заразился коронавирусом в сентябре 2020 года, он был госпитализирован с целью изоляции. Болезнь проходила в легкой форме. После этого губернатор неоднократно говорил, что вакцинируется от коронавируса после того, как снизится количество антител.