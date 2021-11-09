Жители Анапы смогут распоряжаться своей собственностью, несмотря на обременения земли

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Анапы, владеющие земельными участками, которые попадут в функциональные зоны после принятия генплана, по-прежнему смогут распоряжаться своей собственностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы во вторник по итогам встречи, прошедшей в местном отделе Россреестра.

Накануне в Анапе проходили обсуждения внесения изменений в новый генплан города, в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видео, где жители высказываются против внесения изменений. Сообщалось, что власти Анапы а также представители инициативных групп местных жителей во вторник проведут в отделе Росреестра обсуждение вопросов, связанных с обременением земельных участков в рамках работы над новым генпланом города.

"Вице-мэр Руслан Юнаев рассказал, что есть разные функциональные зоны земельных участков: санитарно-защитные, водоохранные и другие. Это зоны, особые условия использования которых определены действующим законодательством. К примеру, вся территория Анапы попадает в санитарную зону аэропорта, что накладывает определенные ограничения на высотность застройки зданий, шумовые отметки. Обременения по ст. 56 и 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации предписывают лишь правила использования земельных участков и не запрещают анапчанам распоряжаться своей собственностью", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что жители Анапы могут обращаться в краевое Управление Россрестра по всем видам обременений, каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что генпланом планируется установить в Анапе зоны отдыха и курортные зоны, они составят 963,2 га с учетом существующих санаторно-курортных учреждений и гостиниц - это 27% территории города.

О дачах, попавших по генплану в зону земель сельхозугодий

Пресс-служба администрации города также сообщила, что мэр Анапы Василий Швец выразил готовность встать на защиту собственников дачных застроек, оказавшихся по новому генеральному плану в зоне земель сельхозугодий.

"Никого не снесут - люди не виноваты, они добросовестно приобрели эти участки и построили дома. И я буду ходатайствовать перед разработчиками проекта генплана о внесении изменений, без мнения людей генплан принят не будет", - цитирует пресс-служба мэра.

В настоящее время закон Краснодарского края не допускает включение сельхозугодий в жилые и дачные зоны. В ведомстве добавили, что в поселках Пятихатки и Цибанобалка состоялись общественные рабочие встречи по изменениям в генплан, до конца недели публичные рабочие встречи пройдут во всех приморских населенных пунктах, жителей которых коснулись изменения функциональной зоны их земельных участков. Сообщается, что каждая конкретная ситуация будет детально рассмотрена на месте.

О ситуации в Анапе

В июле 2020 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой, в городе были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей. Занимавший с 2017 года должность мэра Анапы Юрий Поляков покинул пост по собственному желанию, на должность главы города избрали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 м, приоритет в этой зоне отдан строительству гостиниц и отелей, строительство жилья и апарт-отелей ограничено.