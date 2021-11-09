В больнице Владикавказа через месяц установят новую систему подачи кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Новая система подачи кислорода будет установлена в течение месяца в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в Facebook.
"Прежнюю систему пришлось демонтировать. А новую - проектировать и устанавливать с нуля. Это заняло значительно больше времени, чем если бы речь шла именно о реконструкции. Подрядчик обещает закончить работы в течение 30 дней. Вчера сам убедился: работы ведутся тщательно и с максимальным упором на качество", - говорится в сообщении.
9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей.
По словам Меняйло, процесс монтирования новой системы подачи кислорода занял больше времени, чем изначально прогнозировали специалисты. "Причина в том, что прежняя система, которую сначала планировали отреставрировать, была установлена без всякого проекта и документов. И проблемы с кислородом были и в прошлом году", - пояснил он.
Кроме того, в больнице в ближайшее время установят кислородную станцию.
В стадии окончания переговоры с инвесторами и проект по строительству кислородного завода. Срок его установки - от девяти месяцев, в перспективе это поможет получать 24 тонны кислорода в сутки. Стоимость такого завода - около $2,5 млн. Площадка под строительство определена.