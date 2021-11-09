В больнице Владикавказа через месяц установят новую систему подачи кислорода

По словам главы региона Сергей Меняйло, на проведение работ потребовалось больше времени, так как старую систему пришлось демонтировать, а новую - проектировать и устанавливать с нуля

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Новая система подачи кислорода будет установлена в течение месяца в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в Facebook.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Прежнюю систему пришлось демонтировать. А новую - проектировать и устанавливать с нуля. Это заняло значительно больше времени, чем если бы речь шла именно о реконструкции. Подрядчик обещает закончить работы в течение 30 дней. Вчера сам убедился: работы ведутся тщательно и с максимальным упором на качество", - говорится в сообщении. 9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей.

На эту тему Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа