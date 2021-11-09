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Пандемия COVID-19

В больнице Владикавказа через месяц установят новую систему подачи кислорода

По словам главы региона Сергей Меняйло, на проведение работ потребовалось больше времени, так как старую систему пришлось демонтировать, а новую - проектировать и устанавливать с нуля

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Новая система подачи кислорода будет установлена в течение месяца в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в Facebook.

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"Прежнюю систему пришлось демонтировать. А новую - проектировать и устанавливать с нуля. Это заняло значительно больше времени, чем если бы речь шла именно о реконструкции. Подрядчик обещает закончить работы в течение 30 дней. Вчера сам убедился: работы ведутся тщательно и с максимальным упором на качество", - говорится в сообщении.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей.

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По словам Меняйло, процесс монтирования новой системы подачи кислорода занял больше времени, чем изначально прогнозировали специалисты. "Причина в том, что прежняя система, которую сначала планировали отреставрировать, была установлена без всякого проекта и документов. И проблемы с кислородом были и в прошлом году", - пояснил он.

Кроме того, в больнице в ближайшее время установят кислородную станцию.

В стадии окончания переговоры с инвесторами и проект по строительству кислородного завода. Срок его установки - от девяти месяцев, в перспективе это поможет получать 24 тонны кислорода в сутки. Стоимость такого завода - около $2,5 млн. Площадка под строительство определена.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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