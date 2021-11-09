Росстат откроет доступ к микроданным постсоветских переписей населения России в 2022 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Росстат впервые откроет обезличенные микроданные трех последних переписей населения 2002, 2010 и 2021 годов в конце 2022 года. Об этом сообщила начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина на конференции "Демографические горизонты России и мира на среднесрочную и долгосрочную перспективу".

"Предварительные результаты переписи по численности населения мы получим и опубликуем уже в начале 2022 года. По мере обработки в течение года будем публиковать новые данные. Полные итоги переписи, включая точную информацию о национальном составе и владении языками, подготовим и разместим на сайте Росстата до конца следующего года. Всем пользователям будет предоставлен доступ к обезличенным микроданным всех трех постсоветских переписей населения 2002, 2010 и 2021 годов", - привели ТАСС слова Никитиной в медиаофисе всероссийской переписи населения.

По словам Никитиной, каждый желающий сможет делать запросы и получать данные в наглядном графическом виде и сравнительной динамике. Этому поможет специально разработанная BI-система, впервые внедренная в ходе проведения Всероссийской переписи населения 2021 года. Сейчас она используется в Росстате для контроля за ходом переписи. В частности, она позволяет получать данные со всех переписных участков и о движении по маршруту каждого переписчика в режиме реального времени. После завершения переписи система будет задействована в обработке данных, а в дальнейшем - в их наглядном представлении.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Пройти перепись можно также на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.