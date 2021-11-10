Гинцбург отметил, что назальная вакцина от коронавируса будет дополнять обычную

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса в форме назального спрея не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" , опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос, не отменит ли назальная вакцина от ковида ту, что используется сегодня, Гинцбург сказал: "Ни в коем случае!" "Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера", - пояснил эксперт.

Он рассчитывает, что вакцины в форме инъекции и спрея будут друг друга дополнять. "И что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты", - добавил Гинцбург.

По его словам, срок регистрации назальной вакцины "зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания". "Если оно начнется завтра, то я думаю, что мы не к концу 2022 года [зарегистрируем вакцину от ковида в виде спрея], а возьмем повышенные обязательства и сделаем это к середине 2022 года", - сказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи.

В конце августа Гинцбург сообщил ТАСС, что испытания назальной вакцины, которая представляет собой второй компонент "Спутника V", могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата ожидается в 2022 году. В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.