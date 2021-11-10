Всемирный раунд переписей населения выявил новые тренды в разных странах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Всемирный раунд переписей, который проходит в 2021 году в 61 стране, помог выявить новые тренды в разных странах. Об этом сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Согласно предварительным данным, в крупнейшем городе Казахстана Алматы может проживать на 190 тыс. человек больше, чем учитывала статистика. Такие результаты показала перепись населения Казахстана осенью 2021 года. За несколько дней до ее завершения в Алматы переписалось уже 2,2 млн человек - на 9% больше численности населения города, известной по административным данным.

Во Вьетнаме по итогам последней переписи на 5% выросла доля городских жителей. "Плотность населения столицы Хошимина достигла 4 363 жителей на кв. км. Однако темпы прироста населения страны за последние 10 лет оказались заметно ниже, чем в предыдущем десятилетии. При этом перепись выявила и улучшение интеллектуальных стандартов, резкое повышение уровня грамотности, впечатляющие показатели посещаемости школ, обеспеченности жильем", - рассказали в медиаофисе.

Общее замедление прироста населения показала и перепись 2020 года в Китае. По предварительным данным, в стране сокращается численность трудоспособного населения и женщин детородного возраста. В Кении, где 69% населения составляют жители сел, а в городах живет меньшинство, перепись показала иные тенденции. Так, численность населения здесь выросла на 26% за 10 лет, а само население заметно помолодело: трое из четырех кенийцев младше 35 лет.

В числе открытий, которые показали переписи 2020-2021 годов, также резкий рост численности этнических меньшинств. "По данным переписи 2020 года, в США впервые численность белого населения - жителей, ответивших так о своей этнической принадлежности, - уменьшилась до рекордных 60,1%. Процесс затронул даже Аляску, которая до 2010 года была штатом с наибольшим приростом белого населения", - сообщили в медиаофисе. Аналогичная ситуация в Великобритании, где численность этнических меньшинств выросла с нескольких десятков тысяч человек в 1950-х годах до более 3 млн человек.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.