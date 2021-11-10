В Красноярском крае введут QR-коды для заведений общепита и фитнес-залов с 15 ноября

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края с 15 ноября распространят систему QR-кодов о вакцинации на заведения общепита и фитнес-центры. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В регионе QR-коды, а также сертификаты и справки о вакцинации или перенесенном COVID-19 с 30 октября обязательны для посещения торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий. 7 ноября действия этой системы продлили на неопределенный срок.

"Согласно изменениям, с 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины)", - говорится в сообщении.

Также под ограничения попадают бассейны, фитнес-центры, спортзалы. Помимо этого обязательными QR-коды или справки о болезни станут при заселении в гостиницы и базы отдыха.

В Красноярском крае по информации на 9 ноября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, выявлено 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, темпы прироста составляют 0,5%. На начало ноября темпы прироста также составляли 0,5%. По информации Минздрава, в регионе развернуто около 6,3 тыс. коек, из них занято 85%. В регионе с начала пандемии, по данным федерального оперштаба, выявлено около 138 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 121,5 тыс. пациентов выздоровели, около 6,8 тыс. человек умерли.