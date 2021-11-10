Матвиенко призвала россиян принять участие во Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех россиян принять участие во Всероссийской переписи населения и сообщила, что сама уже сделала это, заполнив бумажную анкету.

"Да, я, конечно же, принимала в этом участие. Скажу откровенно, в бумажной форме заполняла анкету. Но знаю, что очень многие граждане пользуются электронной формой, и это как раз тот случай, когда новые технологии помогают гражданам экономить время, не отвлекаться и заполнить анкеты", - сказала она.

Спикер Совфеда назвала перепись масштабным и очень важным мероприятием как для страны в целом, так и для отдельных граждан, для бизнеса, поскольку обратная связь с населением очень важна в условиях быстро меняющейся ситуации. "Такие статистические данные очень важны для прогнозирования, для планирования, корректировки социальных программ с учетом общей картины населения страны. Они интересны и для бизнеса - как выглядят трудовые ресурсы в том или ином регионе, как планировать свою экономическую деятельность", - сказала она.

Матвиенко добавила, что до окончания переписи осталось несколько дней. "Я бы просила граждан, кто не успел еще это сделать, обязательно поучаствовать в переписи населения. Это в первую очередь опять-таки в интересах граждан нашей страны. Чем точнее будут данные, тем точнее будут управленческие решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, тем точнее будут планы наших действий по улучшению качества жизни наших людей", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.