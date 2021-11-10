Путин надеется на успешное завершение Всероссийской переписи населения

В среду на совещании главы государства с членами правительства руководитель Росстата Павел Малков представил доклад о том, как проходит перепись. "Хочу пожелать удачного завершения этой работы и вам, и той большой команде, которая проводит эту очень важную работу для страны, для экономики, для социальной сферы", - сказал Путин.

Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

В переписи уже принял участие президент, он сделал это 15 октября в онлайн-формате. По оценке главы государства, опираясь на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики и в социальных областях.