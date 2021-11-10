Требование привиться людям старше 60 лет внесли в нормативные акты Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Требование о необходимости вакцинироваться жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет внесено в городские нормативные акты. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении со ссылкой на постановление "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Обязательная вакцинация не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания.

По данным администрации, на сегодняшний день в Петербурге прошли вакцинацию от COVID-19 более 588 тыс. пенсионеров, что составляет 43% от общего числа.

"23.10.2021 на основании рекомендаций Роспотребнадзора правительство Санкт-Петербурга ввело дополнительные ограничительные меры. Их цель - обеспечить условия для формирования коллективного иммунитета. Защитить тех, для которых заболевание наиболее опасно. В первую очередь - пожилых горожан и людей с хроническими болезнями", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

В Петербурге действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 ряда категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

По последним данным, в Петербурге выявили 738 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 667 095 человек, умерли 24 722. За последние сутки в городе выявили 2 942 случая заражения.