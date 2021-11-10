Почти 90% официального населения Севастополя уже прошли перепись

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 450 тыс. жителей Севастополя прошли перепись населения, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Развожаев. Он призвал тех, кто еще не прошел перепись, сделать это - так как от результатов опроса будет напрямую зависеть качество жизни в ближайшие годы.

Согласно последним статистическим данным (на начало 2021 года), в Севастополе проживают 509 992 человека. Но ранее власти неоднократно отмечали, что реальное население гораздо больше.

"Радует, что более 450 тыс. севастопольцев уже приняли участие в переписи. Это можно сделать через Госуслуги, как я, либо на переписном участке. В городе создали 134 переписных участка, также в семи МФЦ есть специальное оборудование для переписи. Еще переписчик может придти к вам домой", - написал Развожаев.

Он отметил, что все участки и переписчики работают с соблюдением противовирусных мер.

"Прошу всех севастопольцев принять участие в переписи. Это то, что напрямую будет влиять на качество жизни города в самые ближайшие годы. <...> На основе данных переписи государство принимает важные управленческие решения, где построить школу или роддом, обновить дороги, жилье и инфраструктуру. Для Севастополя с нашим большим расхождением между количеством прописанных и реально проживающих жителей, данные переписи - ключ к увеличению федерального финансирования, возможность для меня "защищать" деньги в федеральных ведомствах на содержание объектов и создание новых, на медицину и образование, культуру и спорт, городское хозяйство", - добавил губернатор.

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликовали до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.