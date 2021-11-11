Более 100 тыс. жителей Ростовской области прошли ревакцинацию от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Ревакцинацию от коронавируса прошли более 100 тыс. жителей Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении информационной политики регионального правительства.

В Ростовской области с 27 октября ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне количество умерших с начала пандемии пациентов с коронавирусом в регионе превысило 8 тыс. Загруженность коек в ковидных госпиталях составляет 92,6%.

"На начало октября количество ревакцинированных составляло 29 612 человек, а сейчас - 100 026 человек", - сообщил представитель правительства области. Он добавил, что на данный момент ревакцинацию продолжает проходить большое количество жителей региона.

По данным властей, прививку от коронавируса в Ростовской области сделали 1 735 518 человек, из них 1 648 904 завершили вакцинацию. План по вакцинации от коронавируса, согласно которому иммунизацию должны пройти 80% населения, в регионе выполнен на 64,02%. Как отметили в управлении информполитики, в начале октября прививку от коронавируса в среднем делали 3 164 человека в день. Сейчас ежедневно прививаются в среднем 6 892 человека.

Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России составляют 400 человек на 100 тыс. населения. Среди регионов с наиболее низкими удельными темпами вакцинации министр назвал Тульскую область, Карачаево-Черкесию, Кемеровскую область, Северную Осетию и Ростовскую область.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 162 538, выздоровели после заражения 137 735 человек, умерли 8 013. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.