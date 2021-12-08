Кто купил искусственную елку? Из символов праздника — в виновницы глобального потепления

Искусственная ель, приютившаяся в углу, вовсе не безобидна, и если гость, которого вы пригласили на праздник, — эколог, то может задать вопрос: сколько лет она уже стоит у вас? Ответ позволяет прояснить отношение хозяина к глобальному потеплению. Ведь, по подсчетам зеленых, выбросы для производства товара — карбоновый отпечаток — в случае с пластиковой елью вполне заметны: достигают 40 кг парникового газа, тогда как у природного дерева многократно меньше — всего 3,5 кг. Отталкиваясь от сравнения, борцы за климат призывают: если уж приобретаете пластиковый заменитель, то используйте до полной потери пригодности много лет подряд. Хотя, с точки зрения некоторых, и этого недостаточно: в ходу у экологов — елки, смастеренные из случайной древесины своими руками на коленке, и даже... принципиальный отказ от рождественского дерева ради сохранения баланса в природе. А почему нет? Сруби дерево — спаси планету То, что искусственная елка — экологическая преступница, можно вывести уже из химического состава ее ствола, иголок и веток. Как правило, на создание этих заменителей идет пластик, изготовленный из углеводородов, считающихся, в свою очередь, основной причиной глобального потепления. Но даже в этом случае разновидность материала имеет значение. Хуже всего — ели из поливинилхлорида (ПВХ), почти не подлежащего повторной утилизации. Лучше — если в основу положен полиэтилен. Но таких елок меньше, и стоят они дороже.

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Уже доставленное до дома искусственное дерево вполне безопасно, но ему трудно выдержать испытание временем. По подсчетам французского Агентства по вопросам окружающей среды и расходования энергии (ADEME), в среднем искусственные елки выкидывают раз в шесть лет. Это значит, что если все это время каждый год покупать по природной ели, то вред, нанесенный окружающей среде, окажется в два раза меньше. Карбоновый отпечаток даже шести естественных елок, взятых вместе, ниже, чем у одной, но искусственной. На это уравнение накладываются расходы по перевозке, а вместе с ними... политика. Подавляющее большинство (в США 90%) искусственных елок импортируют из Восточной Азии, где основным производителем этого товара выступает Китай. Стоимость доставки оттуда ложится дополнительным бременем на карбоновый отпечаток из-за расходов на бензин. Но этого мало. По мере того как отношения между США и Поднебесной портятся, целесообразность покупки в дальнем зарубежье ставят под сомнение активисты-экологи, печатающиеся в западных СМИ. У "зеленых" выстраивается логичная, хотя и политизированная схема: либо природная ель, срубленная неподалеку, либо искусственная и вредная, неприемлемая для борцов за климат; или западное — и тогда совместимое с экологией, или китайское — и в таком случае стоит ожидать прямо противоположного. Словом, у изготовленных на заводе елок появились завзятые критики, а то и политические враги. Елочка-елка, лесной аромат Для многих ежегодная покупка живого дерева — давняя традиция. Но стоит иметь в виду: остановить свой выбор на естественной ели, для того чтобы посчитать себя приверженцем высоких экологических стандартов, в наши дни совершенно недостаточно. Как и в случае с искусственным деревом, принципиальную трудность составляет избавление от символа праздника, когда тот успел надоесть. Хуже всего при этом просто выбросить ель на свалку. Тогда будут запущены естественные процессы гниения, сопровождающиеся выделением губительного для окружающей среды метана. Выросшая в естественных условиях ель неожиданно превратится в значимый загрязнитель.

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Лучший выход, с точки зрения экологов, — предать дерево огню. Вредные вещества содержатся и в дыме, но, как ни странно, их там меньше. Избавление от символа праздника можно совершить почти в одночасье одновременно с единомышленниками, избрав общий для всех повод. Католикам его диктует церковный календарь — в нем День святого Кнута (13 января) считается особым праздником прекращения праздничных гуляний, к завершению которого ель в северных странах выносили вон. А поскольку традиции веками складывались в сельской местности, то естественнее всего, по их логике, не выкидывать ель на обочине, чтобы не мусорить, а сжечь у себя, поблизости от дома. На обладателей искусственных елей эта огненная феерия, конечно, не распространяется, и им предлагается нести свой крест до конца. "Если у вас пластиковое рождественское дерево, то, пожалуйста, держите его у себя как можно дольше, — говорит активист "зеленого" объединения "Друзья Земли" Эрни Мёрфи, — но при этом задумайтесь об экологических способах заменить ее на что-нибудь еще". Один из таких способов — сдать искусственную елку в секонд-хенд. Как выясняется, это вполне экологичное решение: одним — избавиться от пластикового дерева, другим — приобрести с чистой совестью уже использованную елку и заставить ее "дослужить", особенно если нет другого выхода и разбросанные по полу иголки от настоящей ели повредили бы детям или домашним животным. Ни там ни тут Споры о новогодней елке не приобрели бы полноты, если бы в них не вмешалась третья сторона. Ее интересы представляют борцы с мусором, к числу которого охотно относят невостребованную древесину. Чтобы та не пропадала без дела, префект французского мегаполиса Лиона Реми Зан в 2020 году распорядился соорудить искусственную ель из деревяшек разных размеров и длины, а затем установил ее в своем административном здании.

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