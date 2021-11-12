Несколько миллионов россиян участвовали в подготовке и проведении переписи населения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Несколько миллионов человек занимались подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

"Если смотреть по нашей системе, то мы привлекли порядка 350 тыс. человек по стране и в качестве переписчиков, и контролеров, и уполномоченных. Если посмотреть масштабно, потому что в переписи задействованы практически все органы федеральной власти, то это несколько миллионов человек принимали участие в подготовке и проведении переписи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Смелова, перепись в закрытых учреждениях проводили специально обученные сотрудники. "У нас несколько типов спецконтенгента. Это в первую очередь военные, силовой блок, куда мы сами не ходим, и точно так же все заведения ФСИН. Мы там обучили непосредственно сотрудников этих организаций, и они самостоятельно проводили перепись в этих учреждениях", - рассказал он.

Замглавы Росстата также напомнил, что первые итоги переписи появятся в январе 2022 года. "Первые итоги мы подведем уже буквально в январе. Мы дадим общую численность населения страны и в течение всего 2022 года будем выдавать постепенно дополнительные данные. И закончим, наверно, самым интересным разрезом в декабре следующего года - это национальный состав и владение языками", - заявил он.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".