Музей Севастополя получил рассекреченные документы о преступлениях нацистов в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Музей героической обороны и освобождения Севастополя получил документы Севастопольского судебного процесса, где по аналогии с Нюрбергским рассматривали действия нацистских преступников, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

"Накануне исторической даты (начала Севастопольского судебного процесса 12 ноября 1947 года) УФСБ по Крыму и Севастополю передало в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя копии рассекреченных архивных документов о злодеяниях на территории Крыма 17-й немецкой армии по фактам массового уничтожения советских граждан в период фашистской оккупации 1941-1944 годов на территории Крымской области, других областей Украины и города Кишинева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с июня 1943 года до 1 мая 1944 года войсками 17-й армии вермахта командовал генерал-полковник Эрвин Густав Йенеке (Еннеке). В июне 1945 года он пытался бежать в американскую зону оккупации Германии с фиктивными документами на имя Гердес Антона, но был задержан советскими властями. В ноябре 1947 года во время Севастопольского судебного процесса военный трибунал Черноморского флота приговорил его к 25 годам заключения в лагерях.

Переданные документы

Музеем получены копии документов, касающиеся дела Йенеке: протоколов допросов, очных ставок и копия постановления о предъявлении обвинения. Материалы будут переданы в фонды учреждения и изучены в ходе научно-исследовательской работы.

"В октябре 1943 года Йенеке издал приказ о создании "мертвой зоны" вокруг лесных массивов и цепи крымских гор. Выполняя этот преступный приказ, войска Йенеке, жандармерия и полиция в районах Зуя, Бахчисарай, Карасубазар и других учинили зверскую расправу над мирным, беззащитным населением. Только в период с 1943 года по февраль 1944 года были истреблены тысячи ни в чем не повинных советских граждан - стариков и детей. Оставшихся в живых угнали на принудительные работы. Населенные пункты были сожжены, а имущество разграблено", - привели в музее фрагмент одного из документов.

В другом сообщается о событиях в городе Старый Крым 12 апреля 1944 года, когда 17-я армия отступала под натиском советских войск: "Был учинен поголовный расстрел всего мирного населения, проживавшего по улицам имени Полины Осипенко и Северной. <…> Всего было расстреляно 584 человека стариков, женщин и детей".

Отдельное внимание уделяется преступлениям против советских военнопленных: "Нарушая существующие международные правила ведения войны, войска Йенеке морили голодом, истязали, расстреливали и сжигали красноармейцев. Так, в апреле 1944 года в бухте Южной (порт Севастополь) немецкими войсками и жандармерией была сожжена баржа с ранеными военнопленными".

В начале ноября сообщалось, что УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило в рамках проекта "Без срока давности" материалы в отношении командующего войсками вермахта в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год.