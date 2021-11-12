Всероссийская перепись населения завершилась в девяти районах Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения завершилась в 9 из 26 муниципалитетах Тюменской области, три из которых являются городами. Об этом в пятницу журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"Перепись успешно завершена в девяти муниципалитетах региона, в том числе в трех городах - Ишиме, Заводоуковске и Тобольске. <...> Тюменская область лидирует в УФО по темпам проведения Всероссийской переписи населения", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор региона Александр Моор, по итогам Всероссийской переписи населения необходимо получить максимально полные и объективные данные о численности населения области для стратегического и бюджетного планирования.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Кроме того, пройти перепись возможно на переписных участках, в том числе в МФЦ. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения опубликуют до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.