Порядок посещения общественных мест иностранцами определит главный санитарный врач РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранные граждане, привитые зарубежными вакцинами, смогут посещать массовые мероприятия и общественные места в РФ в соответствии с порядком, который установит главный санитарный врач РФ, это требование не коснется посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Такое положение содержится в законопроекте о QR-кодах, внесенном в Госдуму в пятницу правительством РФ.

В магазинах, кафе и на транспорте.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Порядок посещения иностранными гражданами, которые привиты не зарегистрированными в РФ иммунобиологическими лекарственными препаратами, мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, <...> устанавливается главным государственным санитарным врачом РФ", - говорится в пояснительной записке.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже пояснила, что иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, для них в случае принятия законопроекта ничего не изменится.

Законопроектом уточняется, что порядок регистрации таких иностранных граждан в системе "Госуслуги" также будет установлен главным санитарным врачом РФ.