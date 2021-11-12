Клишас: предложенные ограничения прав в связи с QR-кодами не противоречат конституции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предложенные правительством РФ меры, связанные с QR-кодами, могут быть введены федеральным законом, ограничение прав граждан не противоречит Конституции РФ. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 конституции", - сказал сенатор.

Согласно статье конституции, на которую ссылается парламентарий, "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Также Клишас сообщил, что целесообразность предложенных правительством мер в законопроектах о введении QR-кодов на федеральном уровне подлежит предметному обсуждению в парламенте.

Правительство РФ внесло в пятницу в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, а также в общественных местах. Данная мера не затрагивает аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Поправки о введении QR-кодов в общественных местах предполагают возможность посещения таких объектов с ПЦР-тестами до 1 февраля 2022 года. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Как предполагается, предлагаемые нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.