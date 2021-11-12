Кабмин установит перечень лиц, не попадающих под действие закона о QR-кодах на транспорте

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство определит категории лиц, на которые не будут распространяться требования о QR-кодах при использовании воздушного и железнодорожного транспорта. Об этом говорится в законопроекте, внесенном кабмином в пятницу в Госдуму.

В магазинах, кафе и на транспорте.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

Согласно тексту, требования о QR-кодах и документах, подтверждающих вакцинацию, перенесенное заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, или медотвод, необходимых для покупки билета на междугородный или международный рейс, "не распространяются на категории лиц, определенных правительством Российской Федерации".

"Порядок продажи проездных документов (билетов) и посадки на борт воздушного судна или в поезд дальнего следования для таких категорий лиц устанавливается правительством Российской Федерации", - сказано в законопроекте.

Остальным потребуется предъявлять QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации или подтверждение перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом.

"До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста", - пояснили ранее в кабмине. Такой же документ потребуется гражданам иностранных государств, если они пользуются российским железнодорожным или авиационным транспортом, добавили в кабмине.

При введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на брифинге в Доме правительства. Действие QR-кодов продлится предварительно до 1 июня 2022 года, уточнила она.