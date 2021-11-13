Суд в США официально прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.

Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец певицы Джейми Спирс. На заседании в пятницу судья Бренда Пенни официально прекратила 13-летнее опекунство над Бритни Спирс. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору, на чем настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт.