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Пандемия COVID-19

В МИД заявили, что РФ выдавала дипломатам США и ЕС QR-коды при наличии у них своих вакцин

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, встречного движения в сторону дипломатов РФ не наблюдается

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Россия шла навстречу и выдавала QR-коды дипломатам США и ЕС при наличии у них своих вакцин. Об этом заявил ведущим российским информагентствам Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

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"Вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался, - сказал Лукьянцев. - Речь идет не только о США. С не меньшими, а то и с большими проблемами периодически сталкиваются наши представители и сотрудники консульских учреждений при работе в европейских странах. Известна практика вакцинных паспортов, которые давали бы право свободного передвижения. Все это накладывает большие ограничения для работы наших представителей в европейских странах, в той же самой Франции, когда ограничивается доступ в госучреждения, возможность передвижения на общественном транспорте, поездах".

"И это все несмотря на то, что для представителей европейских стран и США при наличии у них своих вакцин, когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов и сертификатов в России, мы шли на такие шаги шли и QR-коды выдавали, - указал дипломат. - Встречного движения в нашу сторону мы не видим. Этот вопрос поднимался и на переговорах с этими странами, но часто идут ссылки на сертификацию Всемирной организацией здравоохранения, где тоже возникают сложности - то документы теряются, то требуются какие-то дополнительные уточнения".

"Процесс, к сожалению, идет очень медленно. Речь идет об определенной дискриминации по вакцинному признаку, в результате чего ограничивается право на свободу передвижения", - отметил уполномоченный МИД РФ.

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СШАРоссияПандемия COVID-19
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