Путин: достижения сегодняшних школьников определяют будущее России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Успехи нынешних школьников определяют будущее России. Такую точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам проходящего в "Артеке" финала конкурса "Большая перемена".

"Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны", - сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что у финалистов "Большой перемены" успехи непременно будут, а опыт, который дает участие в конкурсе, "послужит твердой опорой". "Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи. Это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников", - заключил президент.