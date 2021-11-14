Росстат: самой большой сложностью в ходе проведения переписи населения стал ковид

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Самой большой сложностью в ходе Всероссийской переписи населения стала необходимость ее проведения в условиях пандемии. Из-за нее перепись пришлось переносить, а также в кратчайшие сроки решать проблему обеспечения переписчиков средствами индивидуальной защиты, сообщил ТАСС в воскресенье замглавы Росстата Павел Смелов.

"Самая большая сложность, наверное, это все-таки ковид, который заставил нас сначала переносить перепись несколько раз, потом в условиях эпидемии ее проводить. И у переписчиков были сложности, и нам нужно было в кратчайшие сроки обеспечить всех средствами защиты. Организационно это также добавило проблем и неприятностей. Но они все были решаемы, мы все их преодолели", - сказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.