Эксперты будут обрабатывать данные переписи населения вручную

"Есть цифровые инструменты, но нет волшебной палочки. Будет сидеть достаточно большое количество экспертов и разбираться с полученной в ходе переписи информацией. Цифровые технологии помогают провести только предварительную обработку, но дальше начинается работа людей. По-другому не бывает в современном мире, искусственный интеллект пока не научился нас заменять", - сказал он.

По словам Малкова, все данные, которые Росстат планировал собрать в ходе переписи населения, были получены. "Все необходимые данные, которые можно было получить в текущих условиях, мы получили. Мы не ожидали, что поговорим абсолютно с каждым жителем России, тем более в условиях пандемии это было сделать очень сложно. Все, что могло быть получено, получено. Теперь наша следующая задача очень ответственная - это из всех источников получить реальную картину, отображающую настоящее положение дел в стране. Это работа очень ответственная, потому что мы должны обеспечить полноценное использование того, что было собрано с таким трудом", - уточнил Малков, что базы переписной информации также дополнят данными из административных источников, чтобы учесть тех, кто не принял участие в переписи.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.