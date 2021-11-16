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Вакцинация от коронавируса в России

В Подмосковье более 1 млн жителей старше 60 лет сделали прививку от COVID-19

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн жителей Московской области старше 60 лет прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, всего в регионе привились около 4,2 млн человек, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"В Московской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1 млн жителей старше 60 лет. Пункты вакцинации в Подмосковье работают в поликлиниках, а также торговых центрах, МФЦ, стационарных отделениях больниц - в них прививку можно сделать без предварительной записи", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что для прохождения вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

"Люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19. Вирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания, может вызвать серьезные осложнения и привести к печальным последствиям. Именно поэтому людям старшего возраста в первую очередь важно пройти вакцинацию от коронавируса. Всего в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 млн человек", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

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РоссияВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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