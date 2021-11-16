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Жвачкин: в Томской области за всю пандемию не умер ни один привитый от коронавируса

Всего в регионе от COVID-19 умерли свыше 610 человек. Глава региона также отметил, что 99% пациентов, находящихся в "красной" зоне медучреждений не поставили прививку

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 610 человек в Томской области умерли после перенесенного COVID-19, однако среди них не было ни одного привитого. Также 99% находящихся в госпиталях в "красной" зоне не прошли вакцинацию, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Жвачкин.

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Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Томской области ужесточили ограничения для сдерживания распространения инфекции в октябре-ноябре. С 15 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности, госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям региона требуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ. Кроме того, это единственный сибирский регион, где были продлены нерабочие дни с 7 по 15 ноября.

"99% людей в "красной" зоне - это непривитые люди, и 100% умерших - это непривитые люди. Какие еще цифры нужны? Я либерал по сути и все ждал, что люди придут на вакцинацию. Но как только объявили, что вводим QR-коды, за два дня в четыре раза темпы вакцинации выросли", - сказал губернатор.

Он отметил, что ожидает до конца года сильного прироста числа вакцинированных среди студентов Томской области, а также молодежи региона, власти не намерены снижать надзор за соблюдением ограничений пока ситуация не станет стабильнее, а подавляющее большинство людей в области не сделают прививку. По данным областной администрации, сейчас вакцинированы в регионе-миллионнике около 420 тыс. жителей.

Также губернатор отметил, что старается найти баланс между "здоровьем экономики региона и здоровьем людей". В данный момент, по его словам, экономику области удалось вывести на уровень доковидного 2019 года.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 613 человек - умерли. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,8 раза - с 100 до 280, однако к середине ноября из-за введенных ограничений рост удалось остановить. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от COVID-19 поставили к середине октября около 46% взрослого населения, сейчас - примерно 60%.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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