МФЦ Поволжья начали распечатывать сертификаты с QR-кодом без регистрации на "Госуслугах"

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Поволжья внедрили новую услугу по распечатке сертификатов с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 без регистрации на "Госуслугах". Подобная функция значительно ускорит обслуживание желающих получить сертификаты с QR-кодами, сообщила журналистам в среду директор ГБУ МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.

Распечатать сертификаты с QR-кодом можно в офисах МФЦ Татарстана, Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии. Заявление могут подать как российские, так и иностранные граждане.

"Сотрудникам МФЦ предоставили доступ к специальному сервису, разработанному Минцифры России. В нем формируются бумажные версии сертификата. Для обычных граждан данный сервис недоступен", - сказала Музафарова.

Сертификат на бумажном носителе, распечатанный в МФЦ, не содержит медицинских данных, но имеет такой же статус и срок действия, как электронный. Тем, кто ранее распечатал сертификат в многофункциональных центрах республики из личного кабинета на портале, проделывать эту процедуру вновь не нужно. Это альтернативный, упрощенный вариант получения сертификата, в основном для тех, кто не имеет смартфонов и в целом доступа в интернет.

Для того, чтобы воспользоваться услугой по распечатке QR-кода без регистрации на "Госуслугах", необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Обратиться за услугой может представитель заявителя или его доверенное лицо. В этом случае нужна доверенность в простой письменной форме.