Помощник режиссера фильма "Ржавчина" подала в суд на Болдуина

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Помощник режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" (Rust) Мэми Митчелл подала в суд на актера Алека Болдуина, продюсеров картины и техника по оружию из-за инцидента со стрельбой на съемочной площадке. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал Variety .

Соответствующий иск подан в суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Митчелл утверждает, что в сценарии фильма не был прописан эпизод со стрельбой. Согласно исковой жалобе, камеры в тот день были настроены таким образом, чтобы снимать лицо Болдуина, кровавое пятно на его плече, а также туловище "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать" револьвер. "В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - утверждает Митчелл.

Кроме того, по ее мнению, актер сам обязан был перед съемками проверить, заряжен ли револьвер. "Алек Болдуин должен был предполагать, что оружие заряжено до тех пор, пока ему не продемонстрировали бы, что оно не заряжено, или он бы сам это не проверил", - отмечает помощник режиссера по сценарию. В исковой жалобе приведены ряд обвинений, в том числе в вооруженном нападении, умышленном нанесении увечий и морального вреда.

На прошлой неделе старший осветитель картины Серж Светной подал в суд на продюсеров вестерна, в число которых входит сам Болдуин, и других ответственных лиц из-за смертельного ранения оператора Галины Хатчинс на площадке. В качестве основания для судебных разбирательств Светной указывает на халатное отношение ответчиков к технике безопасности при обращении с оружием во время съемок.