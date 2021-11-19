Прокуратура Петербурга заявила, что полицейские необоснованно применили силу к школьнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга установила, что полицейские необоснованно применили физическую силу в отношении 14-летней школьницы, которую в четверг доставили в отдел для выяснения обстоятельств возможного административного правонарушения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

"Предварительно установлено, что днем 17 ноября 2021 года сотрудники органов внутренних дел в отсутствие достаточных оснований <...> применили к несовершеннолетней физическую силу, сажая подростка в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции при отсутствии законного представителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что прокуратура Калининского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В ведомстве добавили, что ход расследования поставлен на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга. Следователи и прокуроры занимаются установлением истины по уголовному делу.

Ранее следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после применения физической силы сотрудниками полиции в отношении 14-летней школьницы. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором полицейские пытаются силой поместить сопротивляющегося ребенка в служебный автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту доставления несовершеннолетней в отдел полиции также проводится проверка. В полиции рассказали, что сотрудник службы остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Школьница отказалась предоставить им документы и проследовать с сотрудниками в отдел. Позже на место происшествия приехал отец ребенка, вместе они были доставлены в отделение полиции, где выяснилось, что она является несовершеннолетней. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены.