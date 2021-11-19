Кремль не комментирует тему испытаний вакцины от ковида для подростков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует исследование и перспективы ввода в оборот вакцины от ковида для подростков. Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в администрации главы государства оценивают перспективы и возможные сроки вакцинации несовершеннолетних.

"Это не вопрос для Кремля, мы же не занимаемся сертификации вакцин, ни детских, ни взрослых, никаких. Это не Кремль нужно спрашивать", - сказал Песков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" сообщила, что уже 400 подростков в рамках клинических исследований получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник М". По предварительным результатам, вакцина признана безопасной и эффективной, сказала он.