Организация по миграции призвала Белоруссию и ее соседей вместе решать проблему на границе

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Международная организация по миграции (МОМ) считает, что проблему с беженцами на белорусско-польской границе можно разрешить лишь совместными действиями Белоруссии и соседних государств. Такое мнение высказала в субботу представитель МОМ в Белоруссии Махым Оразмухаммедова, посещая транспортно-логический центр "Брузги", где находятся около 2 тыс. мигрантов.

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"Наша организация призывает страны к немедленному совместному решению проблемы. Здесь мы говорим и о Беларуси, и о соседних европейских странах. Также призываем страны уважать международное право, права беженцев и незамедлительно приступить к решению вопроса", - приводит ее слова агентство БелТА.

По информации Оразмухаммедовой, представительство МОМ в Варшаве также работает в этом направлении, организуя встречи с партнерами. "Их слышат. Но страны должны принять совместное решение по поводу гуманитарного коридора", - сказала она.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями и деревянными палками. В ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы. Спустя примерно полтора часа ситуация нормализовалась. Через два дня примерно две тысячи мигрантов перешли от границы в транспортно-логистический центр.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.