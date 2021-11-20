Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова опровергла заявление ЮНИСЕФ о встрече с ней

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая, несмотря на тринадцатилетний возраст, попала в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, опровергла сообщение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о встрече с ней их специалиста.

"Я прочитала, что ЮНИСЕФ сообщил, что встреча со мной якобы состоялась, но это не так. Опубликованное заявление ЮНИСЕФ вызывало у меня и моих родителей удивление, ведь обещанной встречи так и не произошло. Возможно, руководство ЮНИСЕФ не получило полной информации, поэтому появилось такое заявление", - приводит слова Савенковой агентство Луганскинформцентр.

"16 ноября официальная встреча не состоялась. Было короткое общение, где сотрудник фонда принес мне извинения за то, что человек, занимающийся моим вопросом, не смог приехать, и встреча состоится позже. Также мне было предложено стать послом ЮНИСЕФ у нас. Можно ли это считать официальным общением? Думаю, что нет", - подчеркнула она.

В пятницу исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор сообщила, что специалист из службы защиты детей встретился с Савенковой. При этом во вторник в МИД ЛНР сообщали, что представители ЮНИСЕФ официально уведомили ведомство, что специалист, который "имеет мандат" на встречу с девочкой, не смог приехать из-за форс-мажора.

Ранее Савенкова опубликовала открытое обращение на имя президента Украины Владимира Зеленского и в адрес ЮНИСЕФ, в котором указала, что за свои взгляды и творчество внесена на сайт "Миротворец". Девочка призвала международную организацию оказать воздействие на власти Украины для защиты своих прав и прав других детей, данные которых также есть на этом сайте. Постоянное представительство РФ при ООН передало ее обращение в ЮНИСЕФ и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

Проживающая в Луганске Фаина Савенкова - самый юный член Союза писателей ЛНР. В 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!", проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри на Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL. В 2020 году пьеса "Ежик надежды" вошла в короткий список международного конкурса "Евразия-2020" театра Николая Коляды. Произведения Савенковой переведены на чешский, болгарский, сербский, французский и итальянские языки.