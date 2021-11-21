В Минске отметили улучшение контактов с польской стороной по решению кризиса на границе

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Польские пограничники выражают заинтересованность в совместном решении проблем, возникших на границе. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

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"Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб", - отметил Бычковский, слова которого приводит агентство БелТА.

Представитель погранведомства сказал, что белорусская сторона открыта "для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности".

Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский также отметил, что "обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным". "Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов", - сообщил он. "Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска "Козловичи" ("Кукурыки"). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию", - сказал Козловский.