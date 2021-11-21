В Вильнюсе заявили, что у границы Литвы в Белоруссии находятся около 2 тыс. мигрантов

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. мигрантов из стран Азии и Африки, которые стремятся через Литву попасть в западные страны Евросоюза, находятся на белорусской стороне у границы прибалтийской республики. Об этом заявила в воскресенье в эфире национального телевидения LRT министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте.

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Ситуация на границе стабильная, но напряженность сохраняется. По нашим данным, на белорусской стороне находятся около 2 тыс. нелегальных мигрантов", - утверждала она.

По словам главы МВД, в Вильнюсе не исключают самые разные варианты развития событий. "Мы готовы к любым сценариям, которые могут произойти, зная непредсказуемость [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Все инстанции и структуры находятся в максимальной готовности", - сказала Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа литовские силовые структуры стали вытеснять пытающихся перейти границу мигрантов назад в Белоруссию. Тогда они стали пытаться проникнуть в ЕС через Латвию и Польшу.