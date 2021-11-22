Иностранцы виновны в более чем 60% ДТП, совершаемых с их участием в России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 60% ДТП, совершенных с участием иностранцев на территории России за девять месяцев текущего года, произошли по их вине. Чаще других виновниками таких аварий становятся граждане Армении, Узбекистана и Азербайджана. Это следует из подготовленного МВД России обзора дорожно-транспортной аварийности в РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Пешеход не всегда прав: в чем причины ДТП с наездами

"В среднем иностранные водители были виновны в 61,5% всех ДТП с их участием. Практически в двух третях случаев были виновны в совершении ДТП водители - граждане республик Армения, Узбекистан и Азербайджан, только в половине случаев водители - граждане республик Беларусь и Казахстан", - говорится в материалах.

Кроме того, как следует из обзора, отмечается рост на 3,6% (3 211) количества ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями, являющимися гражданами стран СНГ, а также числа травмированных в таких происшествиях на 1,5% (4 213). Максимальный удельный вес таких ДТП отмечается в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Сахалинской областях.

Всего с января по сентябрь 2021 года из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами в России произошло 3 540 ДТП, что составило 4,1% от общего количества ДТП, случившихся из-за нарушения правил водителями автомобилей. В таких ДТП погибли 285 и пострадали 4 670 человек.