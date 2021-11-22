Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Руслановой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Руслановой, которая умерла 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Телеграмма главы государства, адресованная дочери актрисы Олесе Рудаковой, опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что светлая память о Руслановой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников ее дарования.

О смерти Руслановой сообщили ТАСС в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ. Актрисе было 75 лет. Прощание с народной артисткой РФ состоится 24 ноября в Доме кино, ее похоронят на Троекуровском кладбище.