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ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Северной Македонии в ДТП в Болгарии

Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Республики Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с гибелью граждан этой страны в аварии в Болгарии.

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"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Путин попросил "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСеверная МакедонияРоссияПендаровски, СтевоДТП с туристическим автобусом в Болгарии
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