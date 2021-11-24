Эксперт: тяжелая форма ковида у близких людей часто становится аргументом за вакцинацию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Тяжелая форма коронавируса или смерть от ковида кого-то из близких людей и родственников является сегодня одним из факторов, меняющих мнение общества о вакцинации. Об этом ТАСС в среду сказал главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин, который регулярно в соцсетях рассказывает о лечении пациентов в красной зоне медучреждения.

"Если внутри семьи у человека, не дай бог, что-то случается, вся семья бежит прививаться. Люди, которые не верят в эффективность вакцинации, сомневаются, когда с их близким что-то случается - он умирает, или попадает в больницу, - то вся ячейка бежит прививаться. Такой механизм сегодня работает", - отметил он.

По словам Карпунина, сегодня среди пациентов реанимации областной больницы, которая является крупнейшим в регионе ковидным госпиталем, доля вакцинированных больных с коронавирусом составляет не более 4%. Риск попасть в стационар и получить тяжелую форму коронавируса у невакцинированных пациентов выше в 20-30 раз. Чтобы показать, насколько опасна ситуация с ковидом, врач на своей странице "ВКонтакте" практически ежедневно рассказывает о работе ковидного отделения в ОКБ - о тяжелых случая заболевания, вылеченных пациентах, а также о необходимости вакцинации.

"Конечно, это надо обсуждать с Минздравом, но если антиваксеры соберутся, их бы провести по красной зоне, чтобы они побеседовали с пациентами в реанимации. Им бы рассказали, как это "прекрасно" - лежать и задыхаться. И что бы после этого люди выбрали - вакцинироваться, или находиться в реанимации", - сказал врач.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 54 068 случаев заболевания ковидом, из них 248 - за последние сутки. Выздоровели 44 407 человек, отмечено 1 852 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 450 580 жителей, второй - 387 313. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 36,6%.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. В нем авторы также выражают уверенность, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и "меньше людей будет умирать".