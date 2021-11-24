Электрички в Москве и Подмосковье курсируют штатно во время снегопада

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Снегопад не повлиял на график движения пригородных поездов в Московском регионе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее сообщалось, что пробки в российской столице достигли 10 баллов, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", уже к 16:49.

"Движение поездов на Московской железной дороге, в том числе по МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, осуществляется в штатном режиме. По мере усиления снегопада и при необходимости, чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок, железнодорожники готовы привлечь дополнительные силы для очистки путей и платформ от снежных заносов", - сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.