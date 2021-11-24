Разработчик выразил надежду, что назальной вакцины будет достаточно для QR-кода

"Да, это одна из задач, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью RT. - А также - иммунизация тех, кто уже вакцинировался, и переболевших. В рамках клинических исследований мы поймем, насколько эффективен такой подход при защите разных когорт людей. Я очень надеюсь, что интраназальной иммунизации будет достаточно. Но даже если это не так, то останется применение для создания барьерного иммунитета", - сказал он.

Логунов рассчитывает, что в 2022 году назальная вакцина от коронавируса будет готова к массовому выпуску. "Сроки всегда зависят от набора добровольцев. Например, исследование может стартовать в январе 2022 года, первая и вторая фазы займут несколько месяцев. В целом прогноз оптимистичный", - сказал он.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.