Следующая перепись населения может быть построена на административных данных

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения, обработка данных которой сейчас проходит в РФ, станет последней переписью в традиционном формате, который предусматривает привлечение переписчиков и переписных участков. Следующая перепись, скорее всего, по большей части будет строиться на административных данных, сообщил глава Росстата Павел Малков в четверг.

"У нас прошла первая цифровая перепись и одновременно последняя традиционная. Скорее всего, следующая перепись пройдет уже по совершенно другим правилам. По каким - пока можно только предполагать. <…> Скорее всего, большей частью она будет построена на административных данных. Но именно сейчас, на сегодняшний день, источников этих данных нет. Они могут только дополнять общую картину, но не могут являться единственным достоверным источником информации для тех результатов, которые появляются по итогу переписи", - сказал он на IV Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".

Малков также подчеркнул, что существование информационных систем органов власти, в которых содержится вся информация, которая требуется для переписи населения, - это не более, чем миф. "Нет такого. Нет ни одной базы данных, которая ответит вам на вопрос, где сейчас находится у нас то или иное количество населения, какое у них образование, какая национальность, какими языками они владеют, реальная брачная структура, реальные жилищные условия и многое другое.

IV Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит 25 и 26 ноября на площадке Цифрового делового пространства. Он организован РЭУ им. Г. В. Плеханова под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД РФ.