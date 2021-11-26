План по вакцинации от коронавируса в Крыму выполнили на 73%

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Исполнение плана вакцинации от коронавируса в Крыму составляет 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых жителей власти республики намерены в течение одного-полутора месяцев. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

Ранее Скорупский сообщал, что план по вакцинации от коронавируса может быть выполнен до Нового года.

"Сегодня сохраняются активные темпы вакцинации среди населения Республики Крым. Вакцинировано первым компонентом и ревакцинировано порядка 73% от плановых показателей. Поэтому я думаю, что, сохраняя темпы, в течение месяца-полутора мы действительно добьемся результата и выйдем на 80% населения, которые получили вакцину", - сказал Скорупский.

По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом более 865 тыс. человек, вторым свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.