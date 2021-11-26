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План по вакцинации от коронавируса в Крыму выполнили на 73%

Первым компонентом в регионе уже привились свыше 865 тыс. человек, вторым - более 695 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Исполнение плана вакцинации от коронавируса в Крыму составляет 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых жителей власти республики намерены в течение одного-полутора месяцев. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

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Ранее Скорупский сообщал, что план по вакцинации от коронавируса может быть выполнен до Нового года.

"Сегодня сохраняются активные темпы вакцинации среди населения Республики Крым. Вакцинировано первым компонентом и ревакцинировано порядка 73% от плановых показателей. Поэтому я думаю, что, сохраняя темпы, в течение месяца-полутора мы действительно добьемся результата и выйдем на 80% населения, которые получили вакцину", - сказал Скорупский.

По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом более 865 тыс. человек, вторым свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

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РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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