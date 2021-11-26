Поврежденный мост в Поморье, где отрезаны пять деревень, восстановят за несколько дней

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Емцу в Холмогорском районе Архангельской области, введенный в эксплуатацию в июне 2021 года и поврежденный льдом 23 ноября, будет восстановлен в течение нескольких дней, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Власти ввели режим повышенной готовности в муниципальном образовании (МО) "Емецкое" Холмогорского района из-за разрушения моста через Емцу. Без транспортного сообщения остались пять деревень, где проживают около 50 человек. СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) начало доследственную проверку по факту повреждения моста.

"Сегодня, 26 ноября, в Холмогорском районе Архангельской области состоялось совещание, в ходе которого подрядчик АО НПК "Химпроминжиниринг" подтвердил, что проведет за собственные средства все работы, восстановление произойдет в течение нескольких дней", - сказали в пресс-службе.

Это первый мост из композитных материалов на северных реках с быстрым течением. Старый железный мост на этом участке в ноябре 2019 года был разорван осенним ледоходом. Новый мост было решено строить по новой технологии с применением композитных материалов. Конструкция моста легкая, его стоимость дешевле металлического, кроме того, ее части легко заменяются при необходимости. Стоимость строительства составила 20 млн рублей. "Отметим, что после выяснения причин выхода мостового сооружения из эксплуатации, комиссия с участием представителя поставщика определят необходимость выполнения дополнительных обеспечительных мер по нормальной эксплуатации сооружения во время шугохода", - добавили в пресс-службе.

Мост через Емцу сдали в эксплуатацию в конце июня 2021 года, конструкция состоит из полимерных сегментов на основе полиэтилена и полипропилена.