Центр им. Гамалеи может начать исследование препарата от ковида в начале 2022 года

"Надо отдать должное руководству нашей страны. [Президент РФ Путин] Владимир Владимирович очень жестко поставил необходимость ускорить создание таких препаратов [для лечения ковида] у нас в стране. Да и наш институт уже разрабатывает не только коктейль из моноклональных антител, который мы начнем испытывать в первых числах наступающего [года]. Это безумных денег стоит. Но тем не менее правительство Москвы закупает этот препарат для лечения беременных женщин, - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". - При изменении резком антигенного состава штамма возбудитель может уходить из-под действия этого лекарства, поэтому задача стоит многоэшелонированная, а именно - создать еще и химию, которая бы подавляла размножение вируса".

При этом ученый отметил, что химиопрепарат, который сможет подавлять размножение вируса, может быть зарегистрирован "в лучшем случае" в конце следующего года.