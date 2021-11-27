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Центр им. Гамалеи может начать исследование препарата от ковида в начале 2022 года

Директор центра Александр Гинцбург заявил о необходимости "создать химию, которая бы подавляла размножение вируса"
Здание Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Центр им. Н.Ф. Гамалеи планирует начать исследование своего препарата против ковида на основе моноклональных антител в первых числах следующего года, сообщил в субботу директор центра Александр Гинцбург.

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"Надо отдать должное руководству нашей страны. [Президент РФ Путин] Владимир Владимирович очень жестко поставил необходимость ускорить создание таких препаратов [для лечения ковида] у нас в стране. Да и наш институт уже разрабатывает не только коктейль из моноклональных антител, который мы начнем испытывать в первых числах наступающего [года]. Это безумных денег стоит. Но тем не менее правительство Москвы закупает этот препарат для лечения беременных женщин, - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". - При изменении резком антигенного состава штамма возбудитель может уходить из-под действия этого лекарства, поэтому задача стоит многоэшелонированная, а именно - создать еще и химию, которая бы подавляла размножение вируса".

При этом ученый отметил, что химиопрепарат, который сможет подавлять размножение вируса, может быть зарегистрирован "в лучшем случае" в конце следующего года.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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