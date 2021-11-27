Грузия вводит обязательный карантин для прибывших из некоторых стран Африки

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 28 ноября ввести 14-дневный обязательный карантин для прибывающих в республику из восьми стран африканского континента из-за распространяющегося там нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении правительства.

"Любой человек, независимо от гражданства, который в течение последних 14 дней посещал Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Эсватини или ЮАР, при въезде в Грузию должен будет уйти на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении. В кабмине пояснили, что это требование вводится из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

Как сообщили в правительстве, для граждан Грузии карантин и проведение ПЦР-тестов будут бесплатными, иностранцам придется покрывать все расходы за свой счет.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности коронавируса есть большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.