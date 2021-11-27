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Пандемия COVID-19

Венгрия вводит ограничения для прибывающих из семи стран Африки из-за омикрон-штамма

Речь идет о Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Мозамбике, Эсватини и ЮАР

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Венгрии вводят ограничения для прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Мозамбика, Эсватини и ЮАР в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

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Власти Венгрии наравне с Евросоюзом ограничат авиасообщения с этими странами, уточняет агентство.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. Два случая заражения новым штаммом были выявлены в Великобритании, о вероятном инфицировании им своих граждан в субботу сообщили власти Германии и Чехии.

Теги
ВенгрияПандемия COVID-19
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